Россиян предупредили об уловках мошенников при онлайн-знакомствах

Пресс-служба ВТБ накануне Дня святого Валентина рассказала журналистам об участившихся случаях жульничества с применением фишинга и социальной инженерии. Об этом пишет ТАСС.
«Одним из наиболее распространенных сценариев мошенников накануне 14 февраля стала переписка с пользователями социальных сетей и сайтов знакомств. Владельцы аккаунтов, которые редко используют свое настоящее имя, «добавляют в друзья» одиноких мужчин и женщин и начинают общение на личные темы», - сообщает пресс-служба кредитной организации.
Далее участники переписки посылают друг другу фотографии, в том числе интимные.
«Затем жертве злоумышленников начинают приходить сообщения с угрозами и требованием перевести деньги для сохранения переписки в тайне. В противном случае мошенники обещают переслать полученные фото друзьям и родственникам пользователя», - предупредили специалисты.
Одной из наиболее распространенных и особо опасных схем мошенничества является отправка сообщений от имени человека, который якобы живет за границей. Мошенник всячески стремится втереться в доверие к жертве.
После того, как «рыбка попадается на крючок», злоумышленник начинает просить перевести денежные средства на различные цели - билеты на поездку к «любимому человеку», лекарства, одежду и даже на помощь детям. ВТБ сообщает, что в результате такой переписки люди теряли миллионы рублей.
Также жулики активно применяют фишинг.
«Договорившись пойти в кино, театр или на концерт, пользователь получает ссылку для покупки билетов - однако сайт может оказаться фейковым. Даже после первой оплаты на фишинговом ресурсе мошенники могут просить провести транзакцию повторно или отправить деньги лично на карту третьего лица под предлогом того, что первый перевод якобы не прошел» , - рассказали в кредитной организации.