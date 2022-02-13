Россиян предупредили об уловках мошенников при онлайн-знакомствах

«Договорившись пойти в кино, театр или на концерт, пользователь получает ссылку для покупки билетов - однако сайт может оказаться фейковым. Даже после первой оплаты на фишинговом ресурсе мошенники могут просить провести транзакцию повторно или отправить деньги лично на карту третьего лица под предлогом того, что первый перевод якобы не прошел» , - рассказали в кредитной организации.