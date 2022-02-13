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18 минут назад

Иностранцы в аэропорту "Борисполь" рассказали о причинах отъезда из страны. Видео

Александр Кузьмин

Обстановку в киевском аэропорту "Борисполь" показали на видео.

Ruptly удалось узнать мнение вылетающих на родину европейцев о призыве более десятка стран к своим гражданам покинуть территорию Украины.

"Да, это печально и это проблема, потому что у меня много друзей из России и Украины. Это просто глупо. Я не понимаю", - поделился житель Германии.

Он добавил, что сомневается в вероятности начала настоящей войны между Россией и Украиной.

Другой респондент, гражданин Литвы, так же сказал, что его возвращение на родину не связано с призывами покинуть Украину.

"Я просто не верю [в вероятность войны]", - отметил мужчина.

Покидающий Киев гражданин Италии тоже сомневается в возможности начала вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

"Надеюсь, что нет, и, мне кажется, что это [война] только на уровне разговоров. Но я не знаю", - сказал мужчина.

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