Иностранцы в аэропорту "Борисполь" рассказали о причинах отъезда из страны. Видео

Обстановку в киевском аэропорту "Борисполь" показали на видео.
Ruptly удалось узнать мнение вылетающих на родину европейцев о призыве более десятка стран к своим гражданам покинуть территорию Украины.
"Да, это печально и это проблема, потому что у меня много друзей из России и Украины. Это просто глупо. Я не понимаю", - поделился житель Германии.
Он добавил, что сомневается в вероятности начала настоящей войны между Россией и Украиной.
Другой респондент, гражданин Литвы, так же сказал, что его возвращение на родину не связано с призывами покинуть Украину.
"Я просто не верю [в вероятность войны]", - отметил мужчина.
Покидающий Киев гражданин Италии тоже сомневается в возможности начала вооруженного конфликта между Украиной и Россией.
"Надеюсь, что нет, и, мне кажется, что это [война] только на уровне разговоров. Но я не знаю", - сказал мужчина.