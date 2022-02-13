В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
29 минут назад

Первые призеры Олимпийских игр в Пекине вернулись в Москву. Видео

Александр Кузьмин

Первых призеров зимней Олимпиады в Пекине встретили оркестром и овациями в субботу в аэропорту Шереметьево в Москве.

Болельщики приветствовали спортсменов с плакатами в руках и скандировали мотивационные лозунги.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине по фристайлу Анастасия Смирнова отметила, что считает такой теплый прием крайне приятным, так как в Китае поддержки было "недостаточно".

Виктор Уайлд поделился, что очень хочет добраться домой и поспать.

"Настроение отличное, все отлично. Только хочу домой и спокойствия. Я хочу спать", - сообщил бронзовый призер Олимпиады по параллельному гигантскому слалому.

По сообщениям СМИ, в Москву прибыли серебряные медалисты по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, бронзовый призер по санному спорту Татьяна Иванова, сноубордист Виктор Уайлд и фристайлистка Анастасия Смирнова.

XXIV Олимпийские зимние игры стартовали 4 февраля 2022 года в Пекине. 212 спортсменов из России отправились на Игры под флагом ОКР. На вечер субботы в копилке сборной 13 медалей. В общекомандном зачете спортсмены из России расположились на восьмом месте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители