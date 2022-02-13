Первые призеры Олимпийских игр в Пекине вернулись в Москву. Видео

Первых призеров зимней Олимпиады в Пекине встретили оркестром и овациями в субботу в аэропорту Шереметьево в Москве.
Болельщики приветствовали спортсменов с плакатами в руках и скандировали мотивационные лозунги.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине по фристайлу Анастасия Смирнова отметила, что считает такой теплый прием крайне приятным, так как в Китае поддержки было "недостаточно".
Виктор Уайлд поделился, что очень хочет добраться домой и поспать.
"Настроение отличное, все отлично. Только хочу домой и спокойствия. Я хочу спать", - сообщил бронзовый призер Олимпиады по параллельному гигантскому слалому.
По сообщениям СМИ, в Москву прибыли серебряные медалисты по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, бронзовый призер по санному спорту Татьяна Иванова, сноубордист Виктор Уайлд и фристайлистка Анастасия Смирнова.
XXIV Олимпийские зимние игры стартовали 4 февраля 2022 года в Пекине. 212 спортсменов из России отправились на Игры под флагом ОКР. На вечер субботы в копилке сборной 13 медалей. В общекомандном зачете спортсмены из России расположились на восьмом месте.