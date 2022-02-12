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1 час назад

Власти Крыма объяснили скандальный танец в администрации поселка

Газета.Ru

В интернет попало видео, на котором полуобнаженный человек исполняет танец живота прямо в здании администрации крымского поселка. За происходящим наблюдают чиновники. Собравшиеся предположили, что танцует сам глава Нижнегорского района Антон Кравец. В мэрии отрицают, что танец исполнял мужчина. Власти объяснили, что так сотрудников поздравляли с 23 февраля.

Видео скандального танца выложил Telegram-канал «Талипов online». Он утверждает, что дело происходит в здании администрации крымского поселка Нижнегорский. На записи некий человек танцует под восточную музыку танец живота перед группой мужчин и женщин. Зрители сидят на стульях, танцор исполняет движения на фоне портрета президента России Владимира Путина и российских флагов.

Пользователи в интернете пишут, что на видео слышны выкрики зрителей, которые предполагают, что перед ними танцует глава Нижнегорского района.

«Это Кравец, девочки это какой-то ...... (кошмар), это Кравец!», — звучит из толпы зрителей. При этом собравшиеся активно поддерживают выступающего аплодисментами.

Понять, кто именно танцевал в администрации, по видео сложно, лицо человека закрыто маскарадной маской и вуалью. Невозможно даже определить, женщина это или переодетый мужчина.

Местная администрация, впрочем, утверждает, что танцевала женщина — сотрудница местной администрации. Сам номер — это подарок сотрудникам на 23 февраля. По информации «Талипов online», видео было снято либо три года назад, либо в прошлом году.

«Видео снято года три тому назад, еще до пандемии коронавируса. Танец живота исполнили в качестве презента на 23 февраля мужчинам администрации», — рассказал источник крымского филиала «Комсомольской правды».

Совет министров Крыма не заинтересовался нашумевшим видео. Председатель совета Евгений Пересветов сообщил, что власти не будут проверять случай.

«Нам это не надо. Может быть, это и было странно, но нас эта информация пока не интересует», — подчеркнул он.

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