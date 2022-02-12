Врачи не разрешили лидеру КПРФ Геннадию Зюганову навестить главу ЛДПР Владимира Жириновского. Оба политика в настоящее время находятся в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Зюганов отметил, что к Жириновскому «пока не пускают». Также он добавил, что глава либеральной партии запустил свое здоровье.

Ранее глава КПРФ рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо. Он рассказал, что в Госдуме много заболевших коронавирусом. Поэтому врачи направили его в больницу на профилактику.

«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. В Госдуме 300 больных. Нет ни одного кабинета, где бы не было [заболевших]», - рассказал Зюганов.

Политик пояснил, что причиной диспансеризации является не заболевание, а то, что ранее у него «были сложные операции».