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59 минут назад

Зюганова не пустили в больничную палату к Жириновскому

Илья Родин

Врачи не разрешили лидеру КПРФ Геннадию Зюганову навестить главу ЛДПР Владимира Жириновского. Оба политика в настоящее время находятся в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Зюганов отметил, что к Жириновскому «пока не пускают». Также он добавил, что глава либеральной партии запустил свое здоровье.

Ранее глава КПРФ рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо. Он рассказал, что в Госдуме много заболевших коронавирусом. Поэтому врачи направили его в больницу на профилактику.

«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. В Госдуме 300 больных. Нет ни одного кабинета, где бы не было [заболевших]», - рассказал Зюганов.

Политик пояснил, что причиной диспансеризации является не заболевание, а то, что ранее у него «были сложные операции».

«Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно»», - заявил Зюганов.

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