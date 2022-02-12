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23 минуты назад

В Тверской области выхаживают медвежат-сирот. Видео

Александр Кузьмин

В Центре спасения медвежат в Тверской области борются за жизни двух маленьких сирот. Трёхнедельных медвежат привезли в Центр из Вологодской области. Малышей нашли охотники, которые увидели в лесу свежие следы медведя, пошли по ним и обнаружили берлогу, разрушенную упавшей осиной.

Медведица покинула жилище и залегла досыпать положенное ей время в другом месте. У медвежат ещё закрыты глаза и уши, весят малыши 1,41 кг и 1,44 кг. «Аппетит у медвежат пока плохой. Медвежата находятся под нашим постоянным наблюдением, и мы держим связь со специалистами из «Госпиталя дикой природы», — уточняют в Центре спасения медвежат-сирот.

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