В Тверской области выхаживают медвежат-сирот. Видео

В Центре спасения медвежат в Тверской области борются за жизни двух маленьких сирот. Трёхнедельных медвежат привезли в Центр из Вологодской области . Малышей нашли охотники, которые увидели в лесу свежие следы медведя, пошли по ним и обнаружили берлогу, разрушенную упавшей осиной.

Медведица покинула жилище и залегла досыпать положенное ей время в другом месте. У медвежат ещё закрыты глаза и уши, весят малыши 1,41 кг и 1,44 кг. «Аппетит у медвежат пока плохой. Медвежата находятся под нашим постоянным наблюдением, и мы держим связь со специалистами из «Госпиталя дикой природы», — уточняют в Центре спасения медвежат-сирот.