Названа причина смерти актрисы Зинаиды Кириенко

Причиной смерти народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко стал инсульт. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил сын актрисы Максим Тарасевский.
«Она в больнице умерла. В больнице лежала. У нее случился инсульт позавчера», — сказал Тарасевский.
Зинаида Кириенко скончалась в ночь на 12 февраля. За два дня до этого она была госпитализирована с коронавирусом — врачи выявили у нее омикрон-штамм. Кроме того, обследование показало, что у нее нарушилось кровообращение в мозге и образовался рак поджелудочной железы.
Вдова народного артиста РСФСР Валентина Гафта, народная артистка Ольга Остроумова назвала Кириенко «потрясающей актрисой», которая прожила «замечательную жизнь», передает «Пятый канал».