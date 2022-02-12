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45 минут назад

Названа причина смерти актрисы Зинаиды Кириенко

Елена Прошина

Причиной смерти народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко стал инсульт. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил сын актрисы Максим Тарасевский.

«Она в больнице умерла. В больнице лежала. У нее случился инсульт позавчера», — сказал Тарасевский.

Зинаида Кириенко скончалась в ночь на 12 февраля. За два дня до этого она была госпитализирована с коронавирусом — врачи выявили у нее омикрон-штамм. Кроме того, обследование показало, что у нее нарушилось кровообращение в мозге и образовался рак поджелудочной железы.

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Вдова народного артиста РСФСР Валентина Гафта, народная артистка Ольга Остроумова назвала Кириенко «потрясающей актрисой», которая прожила «замечательную жизнь», передает «Пятый канал».

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