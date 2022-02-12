Названа причина смерти актрисы Зинаиды Кириенко

Зинаида Кириенко скончалась в ночь на 12 февраля. За два дня до этого она была госпитализирована с коронавирусом — врачи выявили у нее омикрон-штамм. Кроме того, обследование показало, что у нее нарушилось кровообращение в мозге и образовался рак поджелудочной железы.