Онищенко: Теплякова находится в состоянии стресса

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, комментируя сообщения психологических консультациях у девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, заявил, что она сама находится в состоянии огромного стресса и нуждается в психологической помощи, передает РИА «Новости».

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По его словам, сейчас девочка только растет, оказывается в ситуации непонимания со стороны своих однокурсников и вдобавок к этому сама начинает оказывать психологические консультации. Онищенко указал, что у Тепляковой прекрасная память и определенный объем знаний, однако она вырвана из естественного развития.

«Как бы не произошла ошибка, потому что такое выжимание из нее жизненных соков сейчас идет», — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что отца девочки Евгения Теплякова нужно привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда, а ее использование в качестве психолога назвал «диким экспериментом».

Ранее отец Тепляковой Евгений написал в своем блоге, что психологическая консультация у его дочери стоит 50 тыс. рублей за один час. Мужчина объяснил такую стоимость тем, что Алиса «уникальный специалист и у нее мало времени».

Позднее он также рассказал об ажиотажном спросе на консультации у девочки и большом количестве обращений к ней.