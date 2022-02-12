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1 час назад

Онищенко: Теплякова находится в состоянии стресса и ей самой требуется психологическая помощь

Газета.Ruиещё 4

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, комментируя сообщения психологических консультациях у девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, заявил, что она сама находится в состоянии огромного стресса и нуждается в психологической помощи, передает РИА «Новости».

Онищенко: Теплякова находится в состоянии стресса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас девочка только растет, оказывается в ситуации непонимания со стороны своих однокурсников и вдобавок к этому сама начинает оказывать психологические консультации. Онищенко указал, что у Тепляковой прекрасная память и определенный объем знаний, однако она вырвана из естественного развития.

«Как бы не произошла ошибка, потому что такое выжимание из нее жизненных соков сейчас идет», — отметил Онищенко.

«Алиса уникальный специалист, ее услуги стоят дорого»

Он подчеркнул, что отца девочки Евгения Теплякова нужно привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда, а ее использование в качестве психолога назвал «диким экспериментом».

Ранее отец Тепляковой Евгений написал в своем блоге, что психологическая консультация у его дочери стоит 50 тыс. рублей за один час. Мужчина объяснил такую стоимость тем, что Алиса «уникальный специалист и у нее мало времени».

Позднее он также рассказал об ажиотажном спросе на консультации у девочки и большом количестве обращений к ней.

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