Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости омикроном

Пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России может быть пройден во второй половине февраля. Такое мнение озвучил «Ленте.ру» вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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По его словам, вслед за спадом заболеваемости в Москве, о котором ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, начнется спад в других российских регионах. Однако прохождение пика заболеваемости еще не означает победы над вирусом.

«Сколько будет уходить от нас омикрон? Это точно займет и февраль, и март наверняка, что будет в апреле — не очень ясно. Мы бы могли всему этому помочь, если бы вакцинировались», - заявил Крючков.

Он предупредил, что поспешное сворачивание эпидемиологических ограничений может привести к тому, что пандемия затянется еще на год.

При этом, по мнению Альтштейна, прохождения пика заболеваемости омикрон-штаммом говорит о дальнейшем движении к концу пандемии.

«Эпидемия будет продолжаться легче и постепенно сойдет на нет. Это приведет к тому, что, конечно, могут быть отменены какие-то ограничения. В общем, дальше мы будем двигаться к концу пандемии», - прогнозирует специалист.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 11 февраля, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в Москве прошел.

На прошлой неделе количество новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось на 6%, на этой неделе московские власти ожидают еще более заметное снижение.