В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
59 минут назад

Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости омикроном

Вероника Полынина

Пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России может быть пройден во второй половине февраля. Такое мнение озвучил «Ленте.ру» вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости омикроном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, вслед за спадом заболеваемости в Москве, о котором ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, начнется спад в других российских регионах. Однако прохождение пика заболеваемости еще не означает победы над вирусом.

«Сколько будет уходить от нас омикрон? Это точно займет и февраль, и март наверняка, что будет в апреле — не очень ясно. Мы бы могли всему этому помочь, если бы вакцинировались», - заявил Крючков.

Он предупредил, что поспешное сворачивание эпидемиологических ограничений может привести к тому, что пандемия затянется еще на год.

При этом, по мнению Альтштейна, прохождения пика заболеваемости омикрон-штаммом говорит о дальнейшем движении к концу пандемии.

«Эпидемия будет продолжаться легче и постепенно сойдет на нет. Это приведет к тому, что, конечно, могут быть отменены какие-то ограничения. В общем, дальше мы будем двигаться к концу пандемии», - прогнозирует специалист.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 11 февраля, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в Москве прошел.

На прошлой неделе количество новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось на 6%, на этой неделе московские власти ожидают еще более заметное снижение.

Мэр подчеркнул, что, несмотря на это, абсолютные значения заболеваемости еще очень высоки и поликлиники работают в «экстремальном режиме».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители