Ветеранские организации поддержали Путина в вопросе защиты России от внешней агрессии

Руководители ведущих ветеранских организаций России выступили с заявлением в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности страны.

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Обращение подписали председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев, председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков, председатель Совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов генерал-полковник Владимир Епифанов, заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов генерал-полковник Расим Акчурин, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз офицеров запаса» Энрико Тодуа, председатель Совета Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Иван Слухай, президент Международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» Сергей Бирюков и председатель Московской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Петр Петров.

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«В течение последних недель мы получаем огромный поток обращений, направляемых первичными ветеранскими организациями из всех регионов России в поддержку инициатив Верховного Главнокомандующего Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности нашего Отечества», — говорится в обращении.

Авторы документа отметили, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена являлся и будет всегда становым хребтом страны, объединяя в себе лучших представителей всех народов России, посвятивших свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению ее защиты и безопасности.

«Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, боевых действий, офицеры всех категорий, выполняющие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны», — говорится в обращении.

По мнению ветеранов, Украина является «марионеткой» в руках Запада. А стремление НАТО «насильно втянуть» ее в альянс может способствовать краху европейской безопасности и отношений между РФ, Украиной и Беларусью.

«Считаем полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс», — добавили авторы.