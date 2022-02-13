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24 минуты назад

Детский омбудсмен в Москве прокомментировала ситуацию с Алисой Тепляковой

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Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что находится на связи с семьей девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой. Ситуацию, сложившуюся вокруг девочки, она прокомментировала в беседе с РИА Новости.

Детский омбудсмен в Москве вмешалась в ситуацию с 9-летней студенткой МГУ
Фото: кадр видеокадр видео

«Хочу обратить внимание на тот факт, что только ленивый не стал заниматься буллингом семьи Тепляковых. Сначала все говорили, что Алиса может учиться в университете, а как только возникли сложности, — все отвернулись. Она еще ребенок, и ей непросто», — заявила детский омбудсмен.

По ее словам, сложившаяся ситуация требует экспертной оценки, и пока нет возможности установить, каким рискам подвергается Теплякова.

Ярославская добавила, что, с точки зрения закона, Тепляковы ничего не нарушают и отметила, что родители вправе принимать решения, касающиеся образования их детей. Кроме того, система должна создавать безопасные и комфортные условия для любых образовательных маршрутов, считает омбудсмен.

«Школа пройдена экстерном, Алиса успешно сдала ЕГЭ на общих основаниях и получила аттестат. Университет ее принял, и вдруг начались проблемы, о которых говорит вся страна. На лицо растерянность системы, которая просто не знает, что делать с такими детьми», — заключила она.

Ранее педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук предсказала девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой нервный срыв из-за обучения в вузе.

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