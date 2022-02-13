Детский омбудсмен в Москве вмешалась в ситуацию с 9-летней студенткой МГУ

«Хочу обратить внимание на тот факт, что только ленивый не стал заниматься буллингом семьи Тепляковых. Сначала все говорили, что Алиса может учиться в университете, а как только возникли сложности, — все отвернулись. Она еще ребенок, и ей непросто», — заявила детский омбудсмен.