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17 минут назад

Врач рассказал о необычных последствиях коронавируса

Вероника Полынина

У переболевших COVID-19 могут начать ломаться ногти и выпадать волосы. Об этом рассказал «Ура.ру» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Врач рассказал о необычных последствиях коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, потковидный синдром иногда проявляется ломкостью ногтей, а «в более продвинутой стадии ковида и постковида может быть выпадение волос». Эти симптомы могут сохраняться длительное время.

Иммунолог предположил, что проблемы с ногтями и волосами обусловлены снижением местного кровообращения после коронавируса.

«Я думаю, что это последствия ишемии. Почему волосы выпадают? Вероятно, недостаточность питания волосяных луковиц происходит, и то же самое с ногтями», - сказал Крючков.

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Он отметил, что ногти часто реагируют на различные патологические состояния, в том числе связанные с ишемией.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, отметил, что ломкость ногтей и выпадение волос после коронавируса не является распространенным явлением и может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков посоветовал сделать УЗИ внутренних органов после перенесенного коронавируса. По мнению врача, взрослым, которые перенесли COVID-19 тяжело, стоит сделать исследования брюшной полости, щитовидной железы, органов малого таза и молочных желез. Это позволит выявить проблемы на ранней стадии.

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