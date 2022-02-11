Врач рассказал о необычных последствиях коронавируса

У переболевших COVID-19 могут начать ломаться ногти и выпадать волосы. Об этом рассказал «Ура.ру» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, потковидный синдром иногда проявляется ломкостью ногтей, а «в более продвинутой стадии ковида и постковида может быть выпадение волос». Эти симптомы могут сохраняться длительное время.

Иммунолог предположил, что проблемы с ногтями и волосами обусловлены снижением местного кровообращения после коронавируса.

«Я думаю, что это последствия ишемии. Почему волосы выпадают? Вероятно, недостаточность питания волосяных луковиц происходит, и то же самое с ногтями», - сказал Крючков.

Он отметил, что ногти часто реагируют на различные патологические состояния, в том числе связанные с ишемией.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, отметил, что ломкость ногтей и выпадение волос после коронавируса не является распространенным явлением и может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.