Предприниматель из Воронежа обратился к Лиз Трасс

Председатель Воронежского областного отделения «Опоры России» Сергей Наумов пригласил посетить регион главу МИД Великобритании Лиз Трасс, которая по ошибке отказалась признать суверенитет РФ над Воронежем, пишет РИА Новости.
«Я искренне приглашаю министра иностранных дел Великобритании посетить нашу Воронежскую область, чтобы она ощутила, что это за область, в какой стране находится. Мы ей будем рады», - сказал Наумов.
Он. рассказал, что хотел бы показать Трасс карту России с Воронежской областью, чтобы было понятно, где располагается регион «в масштабах страны».
Также Наумов хотел бы показать главе британского МИДа исторические достопримечательности региона, в том числе, где жил Петр I, где работал он, а также где работали соотечественники Лиз Трасс, которые в петровские времена внесли большой вклад внесли в развитие России.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщил, что Трасс в закрытой части переговоров с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Ростовом и Воронежем. Во время переговоров Трасс заявила, что российские войска нужно отвести от украинской границы. Лавров парировал, что российские военные находятся на своей территории и имеют право проводить любые маневры. После этого глава российского МИДа спросил у Трасс, признает ли она суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями? «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— ответила Трасс после короткой паузы.
Позже в интервью РБК Трасс сообщила, что в ходе встречи с Лавровым ей показалось, что глава российского МИД говорит о регионах Украины.