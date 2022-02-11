Россиянин проехался по городу в ванне в поддержку олимпийцев

Житель Екатеринбурга в поддержку российской Олимпийской сборной проехался по центру города в раскрашенной в цвета триколора ванне на санном ходу.
Соответствующее видео опубликовано в паблике «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».
На видео ванна раскрашена в цвета российского триколора, она поставлена на полозья. Екатеринбуржец в санях одет в олимпийскую форму. По борту саней выведен хэштег #WeWillROCyou. Сани на тросе тащит автомобиль по обледенелой городской дороге. В багажнике машины лицом к саням сидит еще один участник акции.
Как сообщается в паблике, в ГИБДД после появления видео назначили проверку. «Водителя» саней могут привлечь к ответственности за нарушение п. 22.8 ПДД (запрет на провоз людей вне кабины).