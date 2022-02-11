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1 час назад

Умер советский кинооператор Ломер Ахвледиани

Москва24иещё 2

Умер советский и грузинский кинооператор Ломер Ахвледиани, сообщается на 2 Союза кинематографистов России.

Умер советский кинооператор Ломер Ахвледиани
Фото: ТАССТАСС

Ахвледиани скончался в Тбилиси в возрасте 87 лет. В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким кинооператора.

Ломер Ахвледиани известен по работам над фильмами "Старые клячи", "Тихие омуты", "Кавказская рулетка", "Благословите женщину", "Москва, я люблю тебя!". Также он является лауреатом Ленинской премии и был председателем жюри премии "Белый квадрат" и кинофестиваля "Арткино".

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