Умер советский кинооператор Ломер Ахвледиани

Ахвледиани скончался в Тбилиси в возрасте 87 лет. В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким кинооператора.

Ломер Ахвледиани известен по работам над фильмами "Старые клячи", "Тихие омуты", "Кавказская рулетка", "Благословите женщину", "Москва, я люблю тебя!". Также он является лауреатом Ленинской премии и был председателем жюри премии "Белый квадрат" и кинофестиваля "Арткино".