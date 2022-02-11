Помощник Тодоровского рассказал о длительном лечении Брик

Актриса театра и кино Евгения Брик скончалась после долгого лечения и продолжительной болезни, сообщил помощник режиссера и мужа артистки Валерия Тодоровского Дмитрий Давиденко, передаёт РБК. О смерти 40-летней звезды «Стиляг» стало известно накануне. Она скончалась в США, причины не раскрывались.

Фото: evgeniabrik/instagram.com evgeniabrik/instagram.com

[Она умерла] после продолжительной болезни и долгого лечения, — сказал Давиденко.

Ранее источник из окружения Тодоровского, знакомый с ситуацией, рассказал NEWS.ru, что болезнь и смерть Евгении Брик скрывали до последнего. Он подчеркнул, что артистка лечилась от тяжёлого заболевания в Лос-Анджелесе, где и скончалась.

О смерти Брик сообщила журналистка Катерина Гордеева. У Евгении осталась дочь Зоя. За Тодоровского она вышла замуж в 2006 году и приняла участие в ряде его проектов.