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16 минут назад

В России изменили границы регионов из-за одного села

Lenta.ru

Совет Федерации одобрил частичное изменение границы между Брянской и Калужской областями. Об этом рассказали в пресс-службе верхней палаты российского парламента, сообщает в пятницу, 11 февраля, ТАСС.

В России изменили границы регионов из-за одного села
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Граница между регионами была изменена из-за села Желтянка, где проживают семь человек. Это село находилось в составе Калужской области, однако фактически соединение с ним осуществлялось по одной дороге, которая проходила через территорию Брянской области.

По этой причине дорогу и проложенную вдоль нее линию электропередачи не могли отремонтировать.

Теперь Калужской области отдали земли вокруг Желтянки. А Брянская область получила два других анклава в границах Калужской области в виде лесных массивов.

Площадь обмениваемых территорий составила по 22,3 гектара с каждой стороны.

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