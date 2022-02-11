Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о ее работе

«Боюсь, вы финансово не потянете. Но вы не отчаивайтесь, попробуйте почитать учебники НМУ и походить на их лекции! Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — ответил подписчице отец девочки.