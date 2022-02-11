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33 минуты назад

Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о ее работе

Елена Прошина

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений назвал стоимость психологической консультации у его дочери — 50 тысяч рублей за академический час. О расценках он написал в семейном блоге в Live Journal.

Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о ее работе
Фото: кадр видеокадр видео

«Дадим Алисе почитать "Психологию интеллекта и одаренности" Дмитрия Ушакова. Пора ей учиться работать с одаренными детьми», — заявил Тепляков в одном из постов.

В комментариях к нему обратилась женщина. Она рассказала, что ее сын стал победителем всероссийских конкурсов по русскому языку и информатике, но не понимает математику, и поинтересовалась, сможет ли девятилетняя студентка МГУ «подтянуть» мальчика по предмету на «нужный уровень».

«Боюсь, вы финансово не потянете. Но вы не отчаивайтесь, попробуйте почитать учебники НМУ и походить на их лекции! Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — ответил подписчице отец девочки.

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Комментировать расценки на услуги студентки-вундеркинда МГУ в разговоре с «Мослентой» Тепляков отказался.

«Вы хотите консультацию? Если нет, то всего доброго», — приводится в материале его ответ.

Алиса Теплякова летом 2021 года в 8-летнем возрасте смогла сдать ЕГЭ и поступить на платное отделение психфака МГУ. Однако первую сессию в университете девочка пока так и не сдала.

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