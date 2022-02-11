Губернатор российского региона объяснил запрет на работу мигрантов

«Нам нужно довести это дело до конца. Все, что касается тех людей, которые уже получили патенты, — они же не вечны, они выдаются на определенный период, максимум на год — они истекут, и людям придется обращаться вновь. И вот уже при повторном обращении, я думаю, вряд ли у них получится», — заявил Шапша.