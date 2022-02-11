Россияне рекордно закупились наручниками в преддверии Дня святого Валентина

Среди россиян в преддверии Дня святого Валентина вырос спрос на ювелирные украшения, мягкие игрушки, игристое вино, а также нижнее белье и интимные товары. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

С 26 января по 8 февраля клиенты заказали на 217 процентов больше валентинок, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались ювелирные подвески, кольца и браслеты. Самое дорогое кольцо из красного золота с бриллиантами и рубином стоимостью 54 тысячи рублей приобрел житель Подмосковья.

Помимо украшений, покупателей интересовали интимные товары. Так, спрос на презервативы взлетел на 106 процентов, на наручники — почти на 661 процент (в восемь раз), на качели для занятий любовью — на 471 процент.

Также увеличился спрос на красное нижнее белье и бархатные бельевые комплекты. Число заказов свечей выросло на 129 процент, бомбочек для ванн — на 123 процента, воздушных шаров в виде сердечек — на 245 процентов.

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