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1 час назад

Спрос на наручники вырос в восемь раз в преддверии Дня святого Валентина

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Среди россиян в преддверии Дня святого Валентина вырос спрос на ювелирные украшения, мягкие игрушки, игристое вино, а также нижнее белье и интимные товары. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

Россияне рекордно закупились наручниками в преддверии Дня святого Валентина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С 26 января по 8 февраля клиенты заказали на 217 процентов больше валентинок, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались ювелирные подвески, кольца и браслеты. Самое дорогое кольцо из красного золота с бриллиантами и рубином стоимостью 54 тысячи рублей приобрел житель Подмосковья.

Помимо украшений, покупателей интересовали интимные товары. Так, спрос на презервативы взлетел на 106 процентов, на наручники — почти на 661 процент (в восемь раз), на качели для занятий любовью — на 471 процент.

Также увеличился спрос на красное нижнее белье и бархатные бельевые комплекты. Число заказов свечей выросло на 129 процент, бомбочек для ванн — на 123 процента, воздушных шаров в виде сердечек — на 245 процентов.

Ранее педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук рассказала, как правильно настроить себя одиноким людям накануне приближающего праздника 14 февраля.

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