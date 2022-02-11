У госпитализированной Кириенко нашли рак

У актрисы Зинаиды Кириенко после госпитализации с COVID-19 диагностировали рак поджелудочной железы. Как сообщает «Пятый канал» сейчас она находится в реанимации после геморрагического инсульта и частично парализована.
Также известно, что 8 февраля она получила положительный результат на коронавирус, тогда как новости о госпитализации появились лишь 10 февраля.
Напомним, что 88-летняя актриса находится в крайне тяжелом состоянии. Ей стало плохо дома: она перестала отвечать близким и реагировать на внешние раздражители, на короткое время потеряла сознание.
Кириенко наиболее известна по роли Натальи в фильме «Тихий Дон». Кроме того, актриса играла в картинах «Любить по-русски — 2», «Два капитана» и других. Более 30 лет проработала в Театре-студии киноактера. Кроме того, выступала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, а также в театре на Малой Бронной.