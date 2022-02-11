У госпитализированной Кириенко нашли рак

У актрисы Зинаиды Кириенко после госпитализации с COVID-19 диагностировали рак поджелудочной железы. Как сообщает «Пятый канал» сейчас она находится в реанимации после геморрагического инсульта и частично парализована.

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Также известно, что 8 февраля она получила положительный результат на коронавирус, тогда как новости о госпитализации появились лишь 10 февраля.

Напомним, что 88-летняя актриса находится в крайне тяжелом состоянии. Ей стало плохо дома: она перестала отвечать близким и реагировать на внешние раздражители, на короткое время потеряла сознание.