Названа причина смерти актрисы Брик

У актрисы Евгении Брик была онкология, о ее заболевании знали только самые близкие люди, заявила РИА Новости артистка Юлия Ауг.

11 февраля о смерти 40-летней Брик сообщила журналистка Катерина Гордеева. Причину смерти она не назвала, заявив, что усопшей «было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности». При этом, по данным осведомленного источника, Евгения Брик лечилась от тяжелой болезни в Лос-Анджелесе и с ней рядом постоянно был ее муж, режиссер Валерий Тодоровский.