Названа причина смерти актрисы Брик

У актрисы Евгении Брик была онкология, о ее заболевании знали только самые близкие люди, заявила РИА Новости артистка Юлия Ауг.
11 февраля о смерти 40-летней Брик сообщила журналистка Катерина Гордеева. Причину смерти она не назвала, заявив, что усопшей «было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности». При этом, по данным осведомленного источника, Евгения Брик лечилась от тяжелой болезни в Лос-Анджелесе и с ней рядом постоянно был ее муж, режиссер Валерий Тодоровский.
По словам Юлии Ауг, о том, что Евгения Брик борется с раком, знали только самые близкие люди.
«Поэтому для многих ее смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», - отметила актриса.
Она назвал Брик «невероятной, прекрасной и хорошим человеком».
«Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря», - заявила Юлия Ауг.
Евгения Брик окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Снималась в фильмах «Тиски», «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Одесса», «Бомба».