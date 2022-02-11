Исследование Rambler&Co: россияне слушают музыку на стриминговых сервисах, а ток-шоу на радио любят больше подкастов

Согласно опросу, большинство респондентов слушают аудио в машине (37%) или во время выполнения домашних дел (24%)

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Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей в возрасте от 18 до 45 лет, какой контент они предпочитают слушать в течение дня. Почти треть россиян (29%) пользуются аудиостриминговыми сервисами и включают там любимые треки. 44% из них составляют собственные плейлисты, 23% доверяют автоматическим рекомендациям. Пятая часть выбирают любимого исполнителя и наслаждаются его лучшими треками, 13% нравится слушать конкретные альбомы от начала до конца. По данным аудиосервиса СберЗвук, в феврале 2022 самые популярные артисты по количеству прослушиваний – это Люся Чеботина, Artik & Asti и Анна Асти. На четвертом месте – GAYAZOV$ BROTHER$, а на пятом – Miyagi & Andy Panda.

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23% всех респондентов любят музыку на радио. Из них чуть более половины (51%) выбирают станции с последними новинками, 20% – с ретро-хитами, 14% предпочитают рок, 8% – классическую музыку и 7% – спокойный и умиротворяющий джаз.

18% участников опроса чаще всего выбирают разговорные шоу на радиостанциях. Половина из них таким образом хотят лучше разбираться в политической аналитике. 31% узнают новости России и мира, 7% хотят посмеяться и ищут комедийные шоу, 6% следят за новостями экономики и бизнеса, 4% нравятся развлекательные викторины, 2% слушают интервью со звёздами или экспертами.

16% россиян в основном слушают аудиокниги. Из них большинство (79%) выбирают художественную литературу, 14% – научно-популярную, 4% – учебную и 3% предпочитают публицистику.

14% пользователей из всего аудиоконтента предпочитают слушать подкасты. Среди тем лидируют политика и история (29%), философия и литература (17%) и интервью (12%). Почти каждый десятый (11%) интересуется экономикой и бизнесом, 9% – фильмами и сериалами, 8% – IT и digital. 7% слушают про криминал и расследования, ещё 7% – про лайфстайл и истории из жизни. По данным аудиосервиса СберЗвук, в топы подкастов февраля 2022 вошли: «Короче, история» об интересных эпизодах из прошлого, «Я сегодня из дома» от SberDevices и агентства «Дорогая редакция», про то, как устройства меняют нашу жизнь, а также «TED на русском».

Чаще всего все участники опроса, независимо от предпочтений по аудиоконтенту, слушают его в машине (37%). Почти четверть (24%) – когда занимаются домашними делами, 13% не могут без фоновой музыки в течение дня. 9% респондентов слушают аудио во время работы и столько же, 9%, перед сном. 6% включают контент во время прогулок, 2% – когда занимаются спортом.