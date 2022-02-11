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49 минут назад

Таджики назвали популизмом запрет на работу мигрантов в Калужской области

Говорит Москваиещё 6

Приезжим нельзя будет работать в общепите и розничной торговле региона. Распоряжение выпустил губернатор региона Владислав Шапшпа.

Таджики отреагировали на запрет работать в Калужской области
Фото: ТАССТАСС

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель «Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатов заявил, что такое решение негативно отразится на самих жителях Калужской области.

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«Я не знаю, национализм это, идиотизм или что. Надо искоренить первопричины, а не на ветках этих проявлений показать свой патриотизм пресловутый, играть на чувствах коренного населения и себе зарабатывать политические очки. Он, видимо [губернатор — прим. ГМ], где-то в новостях читает, что преступления совершает энное количество мигрантов, закрывает глаза и уши на все преступления, которые совершают представители органов власти. Убирать мигрантов из этих сфер означает автоматическое подорожание всех услуг и товаров. Флаг ему в руки».

Губернатор Калужской области Шапша запретит мигрантам работать в торговле и общепите

Общественный деятель раскритиковал решение Владислава Шапши вывести регион из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Абдулло Давлатов назвал популистским поступок губернатора.

«Эта программа была разработана, чтобы в Калужской области было создано много рабочих мест. Теперь губернатор на волне патриотизма хочет закрывать эту программу, да флаг ему в руки. Другие регионы не откажутся от мигрантов. Он будет рубить сук, на котором сидит Калужская область, и потом ему аукнется это. Это абсолютный популизм и вредительство экономике и социальной сфере Калужской области».

Также мигранты в Калужской области не смогут устроиться на работу в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.

Решение о выходе из программы помощи переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, было принято главой Калужской области, чтобы заблокировать уроженцам Средней Азии возможность получать гражданство в упрощённом порядке. Организациям региона дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России.

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