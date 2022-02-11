Таджики отреагировали на запрет работать в Калужской области

Приезжим нельзя будет работать в общепите и розничной торговле региона. Распоряжение выпустил губернатор региона Владислав Шапшпа.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель «Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатов заявил, что такое решение негативно отразится на самих жителях Калужской области.
«Я не знаю, национализм это, идиотизм или что. Надо искоренить первопричины, а не на ветках этих проявлений показать свой патриотизм пресловутый, играть на чувствах коренного населения и себе зарабатывать политические очки. Он, видимо [губернатор — прим. ГМ], где-то в новостях читает, что преступления совершает энное количество мигрантов, закрывает глаза и уши на все преступления, которые совершают представители органов власти. Убирать мигрантов из этих сфер означает автоматическое подорожание всех услуг и товаров. Флаг ему в руки».
Общественный деятель раскритиковал решение Владислава Шапши вывести регион из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Абдулло Давлатов назвал популистским поступок губернатора.
«Эта программа была разработана, чтобы в Калужской области было создано много рабочих мест. Теперь губернатор на волне патриотизма хочет закрывать эту программу, да флаг ему в руки. Другие регионы не откажутся от мигрантов. Он будет рубить сук, на котором сидит Калужская область, и потом ему аукнется это. Это абсолютный популизм и вредительство экономике и социальной сфере Калужской области».
Также мигранты в Калужской области не смогут устроиться на работу в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.
Решение о выходе из программы помощи переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, было принято главой Калужской области, чтобы заблокировать уроженцам Средней Азии возможность получать гражданство в упрощённом порядке. Организациям региона дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России.