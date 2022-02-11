Таджики отреагировали на запрет работать в Калужской области

«Я не знаю, национализм это, идиотизм или что. Надо искоренить первопричины, а не на ветках этих проявлений показать свой патриотизм пресловутый, играть на чувствах коренного населения и себе зарабатывать политические очки. Он, видимо [губернатор — прим. ГМ], где-то в новостях читает, что преступления совершает энное количество мигрантов, закрывает глаза и уши на все преступления, которые совершают представители органов власти. Убирать мигрантов из этих сфер означает автоматическое подорожание всех услуг и товаров. Флаг ему в руки».