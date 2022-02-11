Россиян заселили в неработающий отель Египта

Жительница Екатеринбурга рассказала, как ее вместе с другими туристами заселили в пустой и неработающий отель в Египте. Как сообщает Newdaynews, женщина забронировала тур через крупного туроператора, изначально ей заявляли, что в гостинице «все отлично».

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«Нам в агентстве сразу предложили этот отель – Jaz Sharks Bay 4* в Шарм-эль-Шейхе. Не исключаю, что агент сразу знала про то, что отель не функционирует, потому что активно нам именно его предлагала. Но нам сказали: там все отлично – бассейны, красиво, "all inclusive"», — рассказала она.

8 февраля туристка прилетела на отдых и узнала, что Jaz Sharks Bay 4* был полностью пустым — в нем не было постояльцев и персонала, а бассейн был спущен. Кроме того, рестораны не работали.

«Нам предложили или выбирать что-то из меню, чтобы приносили. Или ездить в соседние отели на завтрак, обед, ужин. Но элементарно: я утром встаю – мне негде взять воды попить. Ребенка негде покормить», — рассказала туристка.