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1 час назад

Россиян заселили в неработающий отель Египта

Елена Прошина

Жительница Екатеринбурга рассказала, как ее вместе с другими туристами заселили в пустой и неработающий отель в Египте. Как сообщает Newdaynews, женщина забронировала тур через крупного туроператора, изначально ей заявляли, что в гостинице «все отлично».

Россиян заселили в неработающий отель Египта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам в агентстве сразу предложили этот отель – Jaz Sharks Bay 4* в Шарм-эль-Шейхе. Не исключаю, что агент сразу знала про то, что отель не функционирует, потому что активно нам именно его предлагала. Но нам сказали: там все отлично – бассейны, красиво, "all inclusive"», — рассказала она.

8 февраля туристка прилетела на отдых и узнала, что Jaz Sharks Bay 4* был полностью пустым — в нем не было постояльцев и персонала, а бассейн был спущен. Кроме того, рестораны не работали.

«Нам предложили или выбирать что-то из меню, чтобы приносили. Или ездить в соседние отели на завтрак, обед, ужин. Но элементарно: я утром встаю – мне негде взять воды попить. Ребенка негде покормить», — рассказала туристка.

Улучшить ситуацию удалось после того, как женщина начала делать публикации в соцсетях и отмечать в них аккаунт туроператора. Через некоторое время с женщиной связались представители центрального офиса компании и прислали ваучеры для переселения в другой отель. В прежнем они вместе с ребенком провели почти три дня.

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