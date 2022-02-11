19 281 человек госпитализировали с COVID в России

За последние 24 часа в России за сутки в больницы попали 19 281 человек с COVID-19, это на 0,85 процента меньше, чем 10 февраля, сообщили в московском оперштабе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Всего в России выявили 203 949 новых случаев коронавируса. За сутки в стране скончались 722 пациента с коронавирусом. Полностью выздоровели и были выписаны 112 236 человек.

На первом месте по приросту новых случаев оказался Санкт-Петербург (22 070 человек), на втором - Москва (18 541), на третьем - Московская область (8 967).

За все время пандемии в России выявили 13 731 794 случая коронавируса в 85 регионах, 338 813 человек умерли.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 11 февраля, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в Москве прошел. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на шесть процентов, на этой неделе московские власти ожидают еще более заметное снижение.