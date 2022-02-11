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32 минуты назад

19 281 человек госпитализировали с COVID в России

Мария Иванова

За последние 24 часа в России за сутки в больницы попали 19 281 человек с COVID-19, это на 0,85 процента меньше, чем 10 февраля, сообщили в московском оперштабе.

19 281 человек госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в России выявили 203 949 новых случаев коронавируса. За сутки в стране скончались 722 пациента с коронавирусом. Полностью выздоровели и были выписаны 112 236 человек.

На первом месте по приросту новых случаев оказался Санкт-Петербург (22 070 человек), на втором - Москва (18 541), на третьем - Московская область (8 967).

За все время пандемии в России выявили 13 731 794 случая коронавируса в 85 регионах, 338 813 человек умерли.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 11 февраля, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в Москве прошел. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на шесть процентов, на этой неделе московские власти ожидают еще более заметное снижение.

Мэр подчеркнул, что, несмотря на это, абсолютные значения заболеваемости еще очень высоки и поликлиники работают в «экстремальном режиме».

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