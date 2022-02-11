«Сбер» подготовил для своих клиентов 2 важных нововведения в феврале 2022 года

<p class="MsoNormal" style="tab-stops: 84.0pt;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Гражданам Российской Федерации сообщили, что Сбербанк вводит два новых правила в феврале 2022 года, которые должны помочь владельцам карт сохранить свои сбережения и предотвратить мошенническое воздействие. Информацию предоставил новостной <a href="https://primpress.ru/article/81124" target="_blank" rel="noopener">портал</a> </span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US;">Primpress. </span></p> <p class="MsoNormal" style="tab-stops: 84.0pt;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Россияне смогут воспользоваться двумя новыми функциями. Клиенты банка будут иметь возможность контролировать не только свои финансовые операции, но также операции своих родных и близких. Отмечается, что до конца мая 2022 года данная функция будет бесплатна, а уже с 1 июня того же года плата составит 89 рублей в месяц. </span></p> <p class="MsoNormal" style="tab-stops: 84.0pt;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Вторым нововведением от «Сбера» будет самостоятельное заключение различных сделок прямо в мобильном приложении. Совсем скоро граждане смогут сами заключать договор на аренду жилья, займа, кредита и т.д. </span></p>