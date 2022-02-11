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37 минут назад

Полуобнаженные девушки на Патриарших прудах попали на видео

Александр Кузьмин

На Патриарших прудах в Москве заметили полуобнаженных девушек. Они вышли из лимузина возле одного из столичных ресторанов. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры с места событий.

На записи видно, как красавицы в нижнем белье выходят из люксового автомобиля.

«Вот это праздник», – восторженно произносит мужской голос за кадром.

Предположительно, девушки участвовали в некой акции в честь данного заведения. Однако устроители мероприятия не учли, что на улице в тот момент была нулевая температура.

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