На Патриарших прудах в Москве заметили полуобнаженных девушек. Они вышли из лимузина возле одного из столичных ресторанов. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры с места событий.

На записи видно, как красавицы в нижнем белье выходят из люксового автомобиля.

«Вот это праздник», – восторженно произносит мужской голос за кадром.