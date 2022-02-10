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1 час назад

Названы новые последствия перенесенного COVID-19

Lenta.ru

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Ura.ru рассказали о новых симптомах, которые могут возникать у людей после того, как они перенесли COVID-19.

Названы новые последствия перенесенного COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого. Сыпь может быть на коже. В более продвинутой стадии ковида и постковида может быть выпадение волос. Притом оно длительно может сохраняться. Ломкость ногтей туда же, но я не слышал о том, чтобы это был симптом самого острого ковида», — заявил Крючков.

Он считает, что появление названных симптомов является следствием снижения кровообращения. При ишемии волосяные луковицы и ногти не получают достаточного «питания», подчеркнул медик. Специалист отметил, что подобные проявления не являются часто распространенными среди переболевших, но встречаются.

Малышев, в свою очередь, призвал тех, у кого данные симптомы все-таки проявились, не переживать, поскольку они не останутся с ними навсегда. По его словам, они могут длиться максимум несколько месяцев, после чего проходят.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский усомнился в возникновении новой мутации коронавирусной инфекции в ближайшее время. «Уже несколько месяцев доминирует омикрон, который из-за быстрого распространения приводит к формированию коллективного иммунитета, поэтому ожидать в ближайшее время нового штамма я бы не стал», — заявил он.

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