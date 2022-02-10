В элитном столичном ЖК обнаружили незаконно живущих мигрантов

«У них тут столовые, душевые, стиральные машины, кровати – все для того, чтобы полноценно жить и существовать. Они здесь питаются, они здесь курят рядом с газовыми баллонами, подвергая риску весь наш дом и безопасность наших детей», - рассказали жильцы.