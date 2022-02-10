В элитном столичном ЖК обнаружили незаконно живущих мигрантов

Жители элитного ЖК «Life Кутузовский» пожаловались на импровизированный хостел на первом этаже подземного паркинга.
Как сообщает телеграм-канал Mash, неизвестные люди расселили в кладовые мигрантов из ближнего зарубежья и оборудовали подсобные помещения кухнями и санузлами.
«У них тут столовые, душевые, стиральные машины, кровати – все для того, чтобы полноценно жить и существовать. Они здесь питаются, они здесь курят рядом с газовыми баллонами, подвергая риску весь наш дом и безопасность наших детей», - рассказали жильцы.
Они также заявили, что из-за живущих внизу мигрантов управляющая компания резко подняла тарифы на воду и электричество.
Выяснить, кто помог мигрантам поселиться на парковке, жильцам не удалось. В управляющей компании обвиняют в нарушениях застройщика. Собственники элитного жилья обратились в полицию и намерены жаловаться в прокуратуру.
Жилой комплекс «Life Кутузовский» располагается на Гжатской улице в Можайском районе Западного административного округа Москвы и включает в себя девять монолитных домов бизнес-класса. Застройщиком выступает группа компаний «Пионер».