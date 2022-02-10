Россияне бросились продавать сувениры от Жириновского

Резко ухудшившееся состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского внезапно усилило интерес к его персоне. В то время как представители политического истеблишмента, забыв о моральных барьерах, уже вовсю обсуждают будущее партии, называя фамилии возможных преемников, предприимчивые россияне на сервисах объявлений организовали едва ли не ярмарку, связанную с именем харизматичного политика. В последние пару дней на продажу начали выставлять самые разные атрибуты, так или иначе связанные с ЛДПР и её бессменным лидером. Русскую пословицу «Куй железо пока горячо» сегодня переиначили на новый лад — торгуй сувенирами от Жириновского, пока они ещё кому-то нужны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Просроченный «Жириновский»

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Вскоре после появившихся слухов о том, что Владимир Вольфович заболел, сервисы объявлений стали заполнять сообщения о желании продать символические подарки и самую разную атрибутику, связанную с его именем.

Например, Анастасия из Москвы за шесть тысяч рублей продаёт флакон туалетной воды «Жириновский». В разговоре с NEWS.ru женщина рассказала, что в своё время бренд Jean Jacques Vivier Paris приобрёл право выпускать продукцию с логотипом Жириновского — его портретом и автографом.

Это один из первых вариантов. Он, скорее, для коллекции, чем для использования, так как сами духи рекомендовано использовать до августа 2009 года. Но они полные, ни разу не были использованы. Папа в своё время коллекционировал, — рассказала собеседница издания.

Она также предложила проверить по штрих-коду их оригинальность. Женщина посетовала на солидный возраст Жириновского: «Ну, не жить же ему вечно в самом деле. Хотя папе он нравился. Где-то даже книга с его автографом от руки есть».

К слову, на открывшейся сетевой распродаже есть место и автографам. Таковой сегодня решил пустить с молотка житель Хакасии Андрей. Он рассказал корреспонденту NEWS.ru, что получил автограф в Москве лично у лидера ЛДПР во время одного из мероприятий, проходивших на ВДНХ. За листок бумаги с подписью Жириновского мужчина просит всего тысячу рублей.

Надо признать, что хит-продаж — парфюм от Жириновского. Выяснилось, что у россиян хранится немало флаконов, причём помимо туалетной воды, можно найти и дезодорант с портретом политика.

Поклонников захворавшего лидера либерал-демократов, несомненно, порадует эксклюзивная матрёшка — сувенир состоит из пяти экземпляров, на каждой, как нетрудно догадаться, запечатлён Владимир Вольфович. Этот милый сувенир продаётся за 2150 рублей, но владелец обещает небольшую скидку.

На продажу в срочном порядке выставлена и визитная карточка политика — за семь тысяч рублей. Правда, указанные на ней телефонные номера, похоже, безнадёжно устарели.

Свой гардероб при желании можно пополнить футболками с изображением Жириновского — их стоимость варьируется в среднем от 200 до 500 рублей. Один из продавцов признался, что «футболка классная — и поносить можно, и вспомнить политика добрым словом».

Если честно, я её сам надевал пару раз, не больше, просто сфотографироваться. То есть не носил, не, простите, потел в ней. При желании её, наверное, и постирать можно, но я как-то опасаюсь — вдруг портрет пострадает, — рассказал продавец.

Впрочем, в продаже есть не только футболки. Каждый символ — словно напоминание о долгой и яркой карьере Жириновского.

Сувениры от лидера ЛДПР

Отдельное место на ярмарке имени Жириновского, несомненно, занимают пустые бутылки. Житель Севастополя выставил на продажу бутылку из-под водки «Жириновский». На этикетке, как водится, портрет политика и подпись: «Водка. Однозначно».

Раритет. Оригинал 100%. Жириновский. 1997 год. Москва. Бутылка 0.5 без трещин и сколов. Вместе с пробкой. 9997 рублей. Бутылка внутри пустая, то есть если крышку снять и бутылку перевернуть ничего не польётся и не побежит, — пишет автор объявления.

К слову, это не единственный похожий экземпляр. Литровый вариант бутылка из-под водки «Жириновский» реализует и житель Ярославской области. Он рассказал NEWS.ru, что содержимого, к сожалению, не осталось, пробка тоже потеряна, но в целом ёмкость — очень редкая и в хорошем состоянии. Столь ценный экспонат продавец готов отправить бандеролью в любой регион.

Рынок «подарков от Жириновского» и вправду кажется безграничным. Буквально за считанные часы в продаже появились кепки, шариковые ручки, жилеты, наручные часы, будильники, кружки, значки, медали, магнитики на холодильник, календари — всё с изображением Жириновского. Кто-то решил расстаться даже с аудиокассетами с песнями в исполнении политика. Из книг под авторством политика можно сложить целую библиотеку: пожалуй, самая известная из них «Иван, запахни душу».

Москвичка Ольга Петровна рассказала NEWS.ru, что когда-то давно трудилась в одном из региональных отделений ЛДПР. Позднее ушла, но «от Жириновского много что осталось». Говорит, что ей все эти сувениры больше не нужны, но «может, кому-то пригодятся».

Раздала уже кучу календарей всяких, кое-что продала, оказывается, Владимир Вольфович многим интересен — и как личность яркая, и как политик. Это же глыба. Поэтому он выберется, как говорится, ещё простудится, и не раз, — указала в разговоре с NEWS.ru женщина.

Член Российской ассоциации политконсультантов Алина Жестовская уверена: Владимир Жириновский для россиян — культурное явление.

Попытайтесь сходу вспомнить какое-то решение, пролоббированное Жириновским или какую-то решенную им проблему. Зато «Буш — сраный ковбой», «папа — юрист» и самое свежее «тебя задержат, депутат Власов на тебе женится и это будет самая большая трагедия в его личной жизни» — это же нематериальные сокровища нации, сравнимые разве что с монологами Жванецкого, — заявила она NEWS.ru

Отсюда, считает она, и абсолютно логичная беспардонная реакция на сообщения о серьёзной болезни безальтернативного лидера ЛДПР. По мнению Жестовской, широкими массами политик воспринимается как некий художественный персонаж, вечно бодрый и дерзкий.