Россияне попросили помощи у Квентина Тарантино

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Касимовские активисты называют здание «домом Живаго». Они отмечают, что образ доктора Живаго из знаменитого романа Пастернака был списан с Осипа Кауфмана, а в книжном городе Юрятин угадывается Касимов.

Авторы обращения отмечают, что сам Пастернак любил гостить у дяди и скрывался в его доме от ужасов Гражданской войны.

По словам активистов, они неоднократно просили местные власти спасти дом Кауфмана от разрушения и превратить его в музей, но те лишь разводили руками, заявляя о нехватке финансирования.

«Мистер Тарантино, вы видите, в каком плачевном состоянии находится дом. Сейчас здание частично сгорело, а в холодное время сюда приходят греться бомжи. Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник. Помогите нам сохранить это исторически ценное здание и приезжайте к нам в гости», - говорят жители Касимова.