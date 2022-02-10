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23 минуты назад

Россияне попросили помощи у Квентина Тарантино

Вероника Полынина

Жители города Касимов Рязанской области записали видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино с просьбой профинансировать восстановление дома, принадлежащего дяде поэта Бориса Пастернака доктору Осипу Кауфману. Видео публикует телеграм-канал «Выпускайте Кракена!».

Россияне попросили помощи у Квентина Тарантино
Фото: ReutersReuters

Касимовские активисты называют здание «домом Живаго». Они отмечают, что образ доктора Живаго из знаменитого романа Пастернака был списан с Осипа Кауфмана, а в книжном городе Юрятин угадывается Касимов.

Авторы обращения отмечают, что сам Пастернак любил гостить у дяди и скрывался в его доме от ужасов Гражданской войны.

По словам активистов, они неоднократно просили местные власти спасти дом Кауфмана от разрушения и превратить его в музей, но те лишь разводили руками, заявляя о нехватке финансирования.

«Мистер Тарантино, вы видите, в каком плачевном состоянии находится дом. Сейчас здание частично сгорело, а в холодное время сюда приходят греться бомжи. Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник. Помогите нам сохранить это исторически ценное здание и приезжайте к нам в гости», - говорят жители Касимова.

Квентин Тарантино в 2004 году посетил могилу Бориса Пастернака в Переделкине. Он провел на кладбище полчаса и позже в интервью рассказывал, что там у него установился духовный контакт с писателем. Он также заявлял, что с детства знает наизусть стихи Пастернака, и называл его своим литературным кумиром.

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