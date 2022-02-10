Зинаида Кириенко госпитализирована

Ранее с диагнозом коронавирус был госпитализирован лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ). СМИ сообщали, что политика подключили к ИВЛ, но в пресс-службе партии эту информацию опровергают, заявляя, что Жириновский чувствует себя хорошо и даже работает с документами.