Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с подозрением на коронавирус, сообщает телеграм-канал 112.
88-летняя артистка почувствовала себя плохо дома. Она потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители.
Сейчас Кириенко находится в больнице, за ней наблюдают врачи.
Подробностей о состоянии звезды киноэпопеи Сергея Герасимова «Тихий Дон» не сообщается.
Ранее с диагнозом коронавирус был госпитализирован лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ). СМИ сообщали, что политика подключили к ИВЛ, но в пресс-службе партии эту информацию опровергают, заявляя, что Жириновский чувствует себя хорошо и даже работает с документами.