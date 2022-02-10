В России изменят правила выдачи ковид-сертификатов

Россияне, заразившиеся коронавирусной инфекцией и сдавшие экспресс-тест, получат сертификат переболевшего. Однако процедуру должен проводить медик. Такое заявление сделал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен. Но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом если заболевший сделал этот тест у себя дома, ему нужно позвонить на горячую линию «122» или в колл-центр поликлиники. Медработник должен подтвердить диагноз и сделать повторное тестирование для больного.