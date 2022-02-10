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34 минуты назад

В России изменят правила выдачи ковид-сертификатов

Ura.Ruиещё 15

Россияне, заразившиеся коронавирусной инфекцией и сдавшие экспресс-тест, получат сертификат переболевшего. Однако процедуру должен проводить медик. Такое заявление сделал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В России изменят правила выдачи ковид-сертификатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен. Но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом если заболевший сделал этот тест у себя дома, ему нужно позвонить на горячую линию «122» или в колл-центр поликлиники. Медработник должен подтвердить диагноз и сделать повторное тестирование для больного.

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что теперь врачи смогут ставить диагноз без результата ПЦР-теста, пишет Vse42.Ru. Такое решение было принято в связи с тем, что омикрон-штамм стал доминирующим в стране, дополняет «Национальная служба новостей».

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