Названы сроки выхода России на плато по COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По его словам, для стабилизации обстановки необходимо какое-то время, так как заболеваемость в российских регионах все еще на высоком уровне. Врач уточнил, что о выходе на плато можно будет говорить тогда, когда количество выздоровевших за сутки будет соответствовать числу заболевших. Это будет свидетельствовать о том, что волна COVID-19 пойдет на спад.

Однако Малышев предупредил, что до плато России еще далеко. По его словам, пациенты в стационарах продолжат «накапливаться» еще в течение нескольких недель. Спада заболеваемости стоит ожидать только по истечении этого срока.

«Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато и будет легче», – заявил Малышев в интервью радио Sputnik.

Выравнивание графиков, которые характеризуют эпидемиологическую ситуацию, часто называют выходом на плато. Речь может идти и о прекращении роста числа ежедневных случаев заболевания коронавирусом, и об одинаковом количестве госпитализаций в течение определенного периода.