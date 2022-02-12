Россиянам напомнили о штрафах за перевозку алкоголя

Ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор плюс» Василий Данилов рассказал о штрафах, которые грозят россиянам за перевозку алкоголя сверх лимита. Его слова передает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Данилов предупредил, что перевозить по России алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта больше 0,5 процента в объеме более десяти литров на человека можно только при наличии соответствующей маркировки от законодательства. Если ее нет, то с 2022 года гражданину грозит штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей.

В прошлом году сумма штрафа варьировалась от 3 до 5 тысяч рублей. По словам юриста, административная ответственность за незаконное перемещение физическими лицами алкоголя действует с января 2018 года, однако в этом году меры ужесточили.