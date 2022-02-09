Отец рассказал о первой сессии 9-летней Тепляковой в МГУ

«Сессию она как раз сдала. Учиться наравне с другими студентами как раз смогла. Наравне и сдала бы, если бы психфак в отморозков поиграть не решил. На общих основаниях. Но нет же, нам сорвали учебу, усилили охрану, устроили цирк с незаконным удержанием. Как раз факты говорят о том, что наша девятилетка порвала психфак, психфак пошел на преступление, и с ним разбирается прокуратура. Так что полегче, хейтер. Факты против вас», — написал в семейном блоге Евгений Тепляков.