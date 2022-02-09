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1 час назад

Отец рассказал о первой сессии 9-летней Тепляковой в МГУ

Елена Прошина

Отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил, что его дочь успешно сдала первую сессию в вузе. Его словам приводит «Комсомольская правда».

«Сессию она как раз сдала. Учиться наравне с другими студентами как раз смогла. Наравне и сдала бы, если бы психфак в отморозков поиграть не решил. На общих основаниях. Но нет же, нам сорвали учебу, усилили охрану, устроили цирк с незаконным удержанием. Как раз факты говорят о том, что наша девятилетка порвала психфак, психфак пошел на преступление, и с ним разбирается прокуратура. Так что полегче, хейтер. Факты против вас», — написал в семейном блоге Евгений Тепляков.

При этом в МГУ студентку не видели с конца декабря. Тогда ее отец устроил потасовку из-за поставленной его дочери двойки на экзамене по введению в психологию. Соответственно о сдаче или пересдаче (началась с 8 февраля) зачетов и экзаменов никакой речи идти не может. В МГУ газете сообщили, что Теплякова полностью завалила зимнюю сессию, она не сдала ни одного зачета и имеет «хвосты» по трем экзаменам.

«Мы не знаем, где она! Чтобы организовать учебный процесс, включая сдачу и пересдачу экзаменов, нужно, чтобы студент был. А студента нет. Мы звонили Тепляковым, направили письма на почтовый адрес. Ни ответа, ни привета», — отметили на психфаке вуза.

Отчислять Теплякову в МГУ пока не собираются. У 9-летней студентки все еще есть право на две пересдачи каждого «хвоста».

Отец студентки-вундеркинда МГУ обратился в полицию

Но реши она ими воспользоваться, пересдавать ей придется отдельно ото всех, ведь «в общих списках она быть не может, так как уникальна и индивидуальна». Все решат, когда Теплякова появится в университете, пояснили на психфаке.

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