Отец рассказал о первой сессии 9-летней Тепляковой в МГУ

Отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил, что его дочь успешно сдала первую сессию в вузе. Его словам приводит «Комсомольская правда».
«Сессию она как раз сдала. Учиться наравне с другими студентами как раз смогла. Наравне и сдала бы, если бы психфак в отморозков поиграть не решил. На общих основаниях. Но нет же, нам сорвали учебу, усилили охрану, устроили цирк с незаконным удержанием. Как раз факты говорят о том, что наша девятилетка порвала психфак, психфак пошел на преступление, и с ним разбирается прокуратура. Так что полегче, хейтер. Факты против вас», — написал в семейном блоге Евгений Тепляков.
При этом в МГУ студентку не видели с конца декабря. Тогда ее отец устроил потасовку из-за поставленной его дочери двойки на экзамене по введению в психологию. Соответственно о сдаче или пересдаче (началась с 8 февраля) зачетов и экзаменов никакой речи идти не может. В МГУ газете сообщили, что Теплякова полностью завалила зимнюю сессию, она не сдала ни одного зачета и имеет «хвосты» по трем экзаменам.
«Мы не знаем, где она! Чтобы организовать учебный процесс, включая сдачу и пересдачу экзаменов, нужно, чтобы студент был. А студента нет. Мы звонили Тепляковым, направили письма на почтовый адрес. Ни ответа, ни привета», — отметили на психфаке вуза.
Отчислять Теплякову в МГУ пока не собираются. У 9-летней студентки все еще есть право на две пересдачи каждого «хвоста».
Но реши она ими воспользоваться, пересдавать ей придется отдельно ото всех, ведь «в общих списках она быть не может, так как уникальна и индивидуальна». Все решат, когда Теплякова появится в университете, пояснили на психфаке.