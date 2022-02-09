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30 минут назад

Минздрав сделал заявление о состоянии Жириновского

Елена Прошина

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, у которого выявили омикрон, стабильное. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Минздрав сделал заявление о состоянии Жириновского
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, Жириновскому оказывают всю необходимую помощь. Он находится в московской Центральной клинической больнице со 2 февраля. В управделами президента, в ведении которого находится медучреждение, «РИА Новости» эту информацию также подтвердили.

Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР госпитализировали в больницу со значительным поражением легких в критическом состоянии. Уточнялось, что его подключили к ИВЛ.

В Госдуме высказались о заражении политика после восьми прививок

Отметим, что политик неоднократно вакцинировался от коронавируса, он сделал восемь прививок. В беседе с URA.ru академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что это могло сильно ослабить его иммунитет, что в итоге и привело к заражению омикроном.

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