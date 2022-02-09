Минздрав сделал заявление о состоянии Жириновского

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, у которого выявили омикрон, стабильное. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
По данным агентства, Жириновскому оказывают всю необходимую помощь. Он находится в московской Центральной клинической больнице со 2 февраля. В управделами президента, в ведении которого находится медучреждение, «РИА Новости» эту информацию также подтвердили.
Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР госпитализировали в больницу со значительным поражением легких в критическом состоянии. Уточнялось, что его подключили к ИВЛ.
Отметим, что политик неоднократно вакцинировался от коронавируса, он сделал восемь прививок. В беседе с URA.ru академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что это могло сильно ослабить его иммунитет, что в итоге и привело к заражению омикроном.