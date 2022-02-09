Минздрав сделал заявление о состоянии Жириновского

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, у которого выявили омикрон, стабильное. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным агентства, Жириновскому оказывают всю необходимую помощь. Он находится в московской Центральной клинической больнице со 2 февраля. В управделами президента, в ведении которого находится медучреждение, «РИА Новости» эту информацию также подтвердили.

Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР госпитализировали в больницу со значительным поражением легких в критическом состоянии. Уточнялось, что его подключили к ИВЛ.