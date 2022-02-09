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15 минут назад

У переболевших COVID-19 выявили опасное нарушение

Вероника Полынина

У переболевших коронавирусом может произойти нарушение функций мелкой моторики, предупредил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Он объяснил, что нарушение может быть связано с поражением сосудов, в частности, мелких сосудов головного мозга, но в большинстве случаев нарушения обратимы.

«Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни», - сказал он «Ура.ру».

Исследования показывают, что SARS-CoV-2 может легко проникать в мозг человека через нос. Это приводит к стойким неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью. От этой проблемы, предположительно, страдает не менее трети всех инфицированных COVID-19.

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Ранее Максим Скулачев рассказал, что организм человека, заболевшего COVID-19, за десять дней стареет на десять лет. Он утверждает, что заболевший коронавирусом невакцинированный пациент за 10 дней «фактически получает все те приключения по здоровью», которые должен был получить за следующие десять лет. Поэтому уровень смертности среди пожилых людей выше, чем у молодых. По словам биолога, старение нельзя обратить вспять, но можно вернуть годы, которые были «потеряны» из-за COVID.

Например, излечившись от постковидного синдрома, который напоминает «неожиданный приход старости», человек возвращается к нормальному биологическому возрасту.

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