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27 минут назад

«Никакого символизма»: эксперт  поставила точку в обсуждении длины стола на переговорах Путина и Макрона

Вероника Полынина

Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова не увидела символизма в длинном столе, за которым вели переговоры президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

В понедельник, 7 февраля, лидеры России и Франции провели первую за два года личную встречу. Путин и Макрон встретились в Москве и вели переговоры более пяти часов. Пользователи интернета обратили внимание на внушительные размеры стола, за которым беседовали президенты. Стол переговоров тут же стал мемом, превратившись в качели, теннисный корт и ледовую арену. Мастера фотошопа вложили в руки Эммануэля Макрона мегафон, чтобы подчеркнуть, что за таким столом стороны едва могли слышать друг друга.

Путин и Макрон обратились друг к другу на «ты»

Пользователи из Франции писали, что Владимир Путин посадил французского гостя за длинный стол, потому что хочет продемонстрировать ему «холодный прием» и намерен «держать его на расстоянии».

Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова в комментарии «ПолитЭксперту» призвала не искать символизм в размерах стола, за которым беседовали лидеры России и Франции. Она согласилась с пресс-службой Кремля, заявившей, что большого расстояния между президентами требовали эпидемиологические меры.

«Сейчас все встречи проходят на значительно большем расстоянии, чем раньше. С китайским лидером в этот раз не было рукопожатий. Глава нашего протокола объяснил, что это просьба китайской стороны из-за коронавируса. Новые реалии не всегда удобные», - сказала Грохотова.

Она опровергла предположения о «холодном приеме», напомнив, что Путин и Макрон в начале встречи обращались друг к другу по имени и на «ты».

«Здесь мы наблюдаем аналогичную картину, как с Ангелой Меркель. Лидеры лично давно не встречались, но Владимир Владимирович отметил, что тем не менее были в тесном контакте. Подчеркнул дружеский настрой», - отметила эксперт.

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