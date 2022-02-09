Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова не увидела символизма в длинном столе, за которым вели переговоры президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

В понедельник, 7 февраля, лидеры России и Франции провели первую за два года личную встречу. Путин и Макрон встретились в Москве и вели переговоры более пяти часов. Пользователи интернета обратили внимание на внушительные размеры стола, за которым беседовали президенты. Стол переговоров тут же стал мемом, превратившись в качели, теннисный корт и ледовую арену. Мастера фотошопа вложили в руки Эммануэля Макрона мегафон, чтобы подчеркнуть, что за таким столом стороны едва могли слышать друг друга.

Пользователи из Франции писали, что Владимир Путин посадил французского гостя за длинный стол, потому что хочет продемонстрировать ему «холодный прием» и намерен «держать его на расстоянии».

Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова в комментарии «ПолитЭксперту» призвала не искать символизм в размерах стола, за которым беседовали лидеры России и Франции. Она согласилась с пресс-службой Кремля, заявившей, что большого расстояния между президентами требовали эпидемиологические меры.

«Сейчас все встречи проходят на значительно большем расстоянии, чем раньше. С китайским лидером в этот раз не было рукопожатий. Глава нашего протокола объяснил, что это просьба китайской стороны из-за коронавируса. Новые реалии не всегда удобные», - сказала Грохотова.

Она опровергла предположения о «холодном приеме», напомнив, что Путин и Макрон в начале встречи обращались друг к другу по имени и на «ты».