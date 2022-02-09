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52 минуты назад

«Ничуть не легче первого»: Врач о повторном заражении COVID-19

Национальная Служба Новостей

Врач Тимур Пестерев заявил, что к повторному заражению COVID-19 может привести маленькое количество антител.

«Ничуть не легче первого»: Врач о повторном заражении COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Повторному заражению коронавирусом больше всего подвержены люди старшего поколения и те, кто имеет хронические заболевания. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-эксперт Тимур Пестерев.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в России коронавирусом заражаются до 15% переболевших. По словам Пестерева, тяжесть формы заболевания не связана с тем, что человек болеет повторно.

«Количество нейтрализующих антител имеет значение. Каждая прививка и каждое перенесенное заболевание вызывает их подъем. У каждого человека они индивидуальные. Чем раньше была сделана прививка, или, например, человек переболел год назад, скорее всего количество антител меньше, чем потребуется. Есть, конечно, уникумы, у которых они сохраняются год и больше, но таких людей мало», - отметил он.

Врач также рассказал, кто больше всего подвержен повторному заражению.

«У людей с хроническими заболеваниями и старшего возраста нейтрализующие антитела не очень активно вырабатываются. При этом повторное заражение абсолютно не гарантирует легкость течения болезни. «Омикрон» переносится легче, но предположить насколько легко или тяжело будет болеть тот или иной человек – невозможно», - заключил Пестерев.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта» нет перекрестного иммунитета, поэтому после «омикрона» можно легко заболеть «дельтой» - и наоборот.

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