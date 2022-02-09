«Ничуть не легче первого»: Врач о повторном заражении COVID-19

«Количество нейтрализующих антител имеет значение. Каждая прививка и каждое перенесенное заболевание вызывает их подъем. У каждого человека они индивидуальные. Чем раньше была сделана прививка, или, например, человек переболел год назад, скорее всего количество антител меньше, чем потребуется. Есть, конечно, уникумы, у которых они сохраняются год и больше, но таких людей мало», - отметил он.