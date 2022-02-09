Умер кинорежиссер Геннадий Тарасуль

«Сегодня, 8 февраля, на 88-м году жизни не стало одного из старейших членов Одесского отделения НСКУ - кинорежиссера и сценариста Геннадия Львовича Тарасуля. Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды - «Легенда Одесской киностудии», которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда», - говорится в сообщении.