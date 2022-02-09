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37 минут назад

Кинорежиссер Геннадий Тарасуль умер в Одессе

Вероника Полынина

Одесский кинорежиссер и сценарист Геннадий Тарасуль умер на 88-м году жизни. Об этом сообщило Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины в Facebook.

Умер кинорежиссер Геннадий Тарасуль
Фото: facebook.comfacebook.com

«Сегодня, 8 февраля, на 88-м году жизни не стало одного из старейших членов Одесского отделения НСКУ - кинорежиссера и сценариста Геннадия Львовича Тарасуля. Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды - «Легенда Одесской киностудии», которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда», - говорится в сообщении.

Тарасуль был вторым режиссером фильма «Короткие встречи» в тандеме с Кирой Муратовой, позже они вместе создали картину «Долгие проводы». Также Тарасуль выступал вторым режиссером в фильмах «Случай из следственной практики», «Валерка, Ремка + ...», «Тепло родного дома», «Действуй по обстоятельствам!..» и др.

По сценариям Тарасуля сняты фильмы «Долгая память», «Соответствующая мера», «Гене - звезда дальняя и близкая» и др.

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В конце 1980-х годов Геннадий Тарасуль создал и возглавил фестивальный Зрительский центр «Золотой Дюк», позже входил в состав жюри киноконкурса «Короткие встречи» имени Киры Муратовой.

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