Умер кинорежиссер Геннадий Тарасуль

Одесский кинорежиссер и сценарист Геннадий Тарасуль умер на 88-м году жизни. Об этом сообщило Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины в Facebook.
«Сегодня, 8 февраля, на 88-м году жизни не стало одного из старейших членов Одесского отделения НСКУ - кинорежиссера и сценариста Геннадия Львовича Тарасуля. Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды - «Легенда Одесской киностудии», которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда», - говорится в сообщении.
Тарасуль был вторым режиссером фильма «Короткие встречи» в тандеме с Кирой Муратовой, позже они вместе создали картину «Долгие проводы». Также Тарасуль выступал вторым режиссером в фильмах «Случай из следственной практики», «Валерка, Ремка + ...», «Тепло родного дома», «Действуй по обстоятельствам!..» и др.
По сценариям Тарасуля сняты фильмы «Долгая память», «Соответствующая мера», «Гене - звезда дальняя и близкая» и др.
В конце 1980-х годов Геннадий Тарасуль создал и возглавил фестивальный Зрительский центр «Золотой Дюк», позже входил в состав жюри киноконкурса «Короткие встречи» имени Киры Муратовой.