Повар-робот готовит вафли в петербургской кофейне. Видео

Новая разработка в кофейне Coffenomica в Санкт-Петербурге составит конкуренцию опытному шеф-повару. Робот Айзенкох (железный повар с немецкого) готовит вафли для посетителей за пять-семь минут. Одновременно он может сделать сразу две ароматные порции.
По словам инженера Вадима Манаенко, робот близок к вендинговому аппарату. Стоит загрузить тесто, и он сам начнет печь. Кроме того железный повар сможет приготовить омлет или что-то такое же простое.
"Есть вафельники, которые пекут вафли, но, как правило, конструкция довольно примитивная у них: сверху стоит подача теста и единственное, что он делает, - переворачивает вафлю и отдает ее вам. Наш робот, как человек, он берет отдельно тесто, берет отдельно вафельницу, открывает, закрывает, печет", - отметил инженер.
Робот следит не только за тестом и его количеством, но и за температурой. Основатель кафе Никита Большев рассказывает, что посетители заказывают десерт, чтобы в первую очередь увидеть процесс приготовления.