Повар-робот готовит вафли в петербургской кофейне. Видео

"Есть вафельники, которые пекут вафли, но, как правило, конструкция довольно примитивная у них: сверху стоит подача теста и единственное, что он делает, - переворачивает вафлю и отдает ее вам. Наш робот, как человек, он берет отдельно тесто, берет отдельно вафельницу, открывает, закрывает, печет", - отметил инженер.