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36 минут назад

В Роспотребнадзоре назвали сроки спада новой COVID-волны

Национальная Служба Новостей

Новая волна коронавирусной инфекции в России должна отступить к майским праздникам, на спад она пойдёт с приходом календарной весны. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

В Роспотребнадзоре назвали сроки спада новой COVID-волны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что, как правило, фаза роста заболеваемости продолжается 45 дней, потом наступает стабилизация, а затем снижение. Однако для России из-за её размеров нельзя давать точный прогноз, поскольку, в фазу распространения регионы вступили в разное время, подчеркнул Горелов.

Так, в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской области – новый омикрон-штамм начал распространяться раньше, соответственно и спад наступит быстрее, чем в других регионах.

В России за последние сутки в очередной раз выявлено рекордное число заражений - 183 103. При этом в Москве продолжается снижение заболеваемости - 11 521 заражений против 12 902 днем ранее.

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