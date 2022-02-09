В Роспотребнадзоре назвали сроки спада новой COVID-волны

Новая волна коронавирусной инфекции в России должна отступить к майским праздникам, на спад она пойдёт с приходом календарной весны. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.
Он уточнил, что, как правило, фаза роста заболеваемости продолжается 45 дней, потом наступает стабилизация, а затем снижение. Однако для России из-за её размеров нельзя давать точный прогноз, поскольку, в фазу распространения регионы вступили в разное время, подчеркнул Горелов.
Так, в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской области – новый омикрон-штамм начал распространяться раньше, соответственно и спад наступит быстрее, чем в других регионах.
В России за последние сутки в очередной раз выявлено рекордное число заражений - 183 103. При этом в Москве продолжается снижение заболеваемости - 11 521 заражений против 12 902 днем ранее.