В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
27 минут назад

Врач раскрыл способ восстановиться после омикрона

Елена Прошина

Восстановительный период после коронавирусной инфекции, в том числе штамма «омикрон», может затянуться до полугода. Об этом заявила агентству «Прайм» заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова.

Врач раскрыл способ восстановиться после омикрона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В случае, если после заболевания чувствуются боль в мышцах, слабость, а также, если снизилась острота зрения или слуха, необходимо обратиться за помощью к врачам, подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что восстановить прежнюю форму поможет терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Зыкова обратила внимание, что назначить терапию должен врач, опираясь на анамнез пациента с учетом клинической картины перенесенного COVID-19 и текущих хронических заболеваний.

Помимо этого, по словам специалиста, следует отказаться от курения, алкогольных напитков, крепкого чая или кофе. На некоторое воздержаться от занятий спортом и приостановить тренировки.

Зыкова рекомендовала во время болезни и несколько недель после соблюдать режим диетического питания, который назначит лечащий врач. Следует употреблять богатые белком продукты, в том числе мясо, рыбу, яйца, заключила она.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители