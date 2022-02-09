Врач раскрыл способ восстановиться после омикрона

Восстановительный период после коронавирусной инфекции, в том числе штамма «омикрон», может затянуться до полугода. Об этом заявила агентству «Прайм» заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова.

В случае, если после заболевания чувствуются боль в мышцах, слабость, а также, если снизилась острота зрения или слуха, необходимо обратиться за помощью к врачам, подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что восстановить прежнюю форму поможет терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Зыкова обратила внимание, что назначить терапию должен врач, опираясь на анамнез пациента с учетом клинической картины перенесенного COVID-19 и текущих хронических заболеваний.

Помимо этого, по словам специалиста, следует отказаться от курения, алкогольных напитков, крепкого чая или кофе. На некоторое воздержаться от занятий спортом и приостановить тренировки.