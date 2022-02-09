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47 минут назад

20178 человек в России госпитализированы с COVID

Алиса Селезнёва

За последние 24 часа в России госпитализировали 20 178 человек, заболевших коронавирусом. Такие данные оперативного штаба приводятся на сайте Стопкоронавирус.РФ.

20178 человек в России госпитализированы с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации оперштаба, количество госпитализаций уменьшилось по сравнению с предыдущим днем на 0,03%. Снижение числа госпитализированные отмечено в 42 регионах. Выздоровело - 97 163 человека.

Всего за сутки в России было выявлено 183 103 случая заражения коронавирусом. Число умерших возросло на 669 человек.

Лидером по числу заболевших остается Москва. Там за сутки подтвержден 11 521 случай заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 19 644 заболевших, в Подмосковье — 11 956.

При этом новый штамм «омикрон» распространился уже в 84 регионах России, сообщили в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее директор Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что пандемия COVID-19 закончится, если 80% населения планеты вакцинируется в ближайшие семь месяцев.

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