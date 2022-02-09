Пока вы в маске: названы эффективные препараты против коронавируса

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Определены эффективные препараты против коронавируса

Ученые Пенсильванского университета определили комбинацию противовирусных препаратов для эффективного лечения COVID-19. Оказалось, что совместное применение ингибиторов биосинтеза пиримидинов с нуклеоизидными аналогами, такими как уже одобренные FDA ремдесивир и молнупиравир, подавляют коронавирусную инфекцию, вызванную новыми штаммами SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Нуклеозидные аналоги встраиваются с помощью вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы (RdRp) в растущую РНК-цепь, что приводит к блокированию репликации вируса. Кроме того, многообещающим является подход, при котором препараты нацелены на пути синтеза клеткой-хозяином нуклеозидов, необходимых для размножения вируса.

Россияне смогут получить QR-код при наличии антител к коронавирусу

Жители России смогут получить QR-код по результатам тестирования на антитела к коронавирусу с 21 февраля. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, первый абзац пункта 1 приложения №4 к приказу будет дополнен следующим текстом: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале».

Врач рассказал о новом болезненном симптоме при заражении омикроном

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью URA.RU рассказал о новом болезненном симптоме при заболевании омикрон-штаммом COVID-19. По словам медика, у людей при заражении омикроном стала проявляться повышенная чувствительность. «Пациенты начали жаловаться на такой симптом при омикроне, как гиперестезия, когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — сообщил Болибок. Врач объяснил, что гиперестезия может развиваться у человека из-за поражения периферических нервов: происходит воспаление, возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему.

Вирусолог спрогнозировал этапы дальнейшей эволюции COVID-19

Появление "Омикрон"-штамма коронавируса говорит о том, что COVID-19 движется в направлении повышения трансмиссивности и снижения патогенности. Об этом сообщает 2 со ссылкой на заведующего лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергея Альховского. Он отметил, что будет лучше, если большая часть населения приобретет иммунитет, переболев легко. "Омикрон" может быть полезным, подчеркнул Альховский, и с точки зрения эволюции вируса. "Может быть, появление других вариантов, которые тоже будут иметь сниженную патогенность, в конце концов вытеснит штаммы, которые вызывают тяжелые заболевания, и мы будем жить с этим вирусом, как мы живем с другими сезонными коронавирусами, которые вызывают обычный насморк", – пояснил эксперт.

Врач предупредил о риске ампутации конечностей из-за тромбоза после коронавируса