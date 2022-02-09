Российские муниципалитеты стали активнее проводить рейды по квартирам в поисках нелегальных квартиросъемщиков, пишет «Российская газета». Для выявления серых арендаторов используют ресурсы управляющих компаний (УК), предупреждает издание.

В январе, например, УК в Вологодской области получили письма от налоговой инспекции с просьбой доложить о подтвержденных фактах сдачи жилья в аренду. Аналогичные запросы были разосланы и в ряде городов-миллионников, заявила изданию директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Минфин еще в 2018 году предлагал давать УК гранты за прирост налоговых поступлений — эта мера, по мнению ведомства, должна была стимулировать деятельность таких компаний по выявлению съемных квартир, хозяева которых не платят налоги. Также предлагалось создать горячие линии, на которые могли бы звонить желающие сообщить о случаях сдачи квартир.

Города уже начали отчитываться о применении этих мер, указывает «Российская газета». Но массовой рассылки запросов от налоговых служб или городских властей в товарищества собственников жилья (ТСЖ) и УК не было, заявили в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). По словам экспертов, налоговики и без того получают необходимую информацию из баз данных квартир и объявлений риелторов, а также от персонала тех же УК и ТСЖ (слесарей, электриков и прочих сотрудников).

Как в свою очередь отметила управляющий директор «МИЭЛЬ» Мария Жукова, факт сдачи жилья в аренду по-прежнему сложно доказать: нужны расписки о передаче денежных сумм с обязательным указанием назначения платежа.