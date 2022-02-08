Познер объяснил суть предложенной Макроном Путину «финляндизации» Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле предложил модель «финляндизации» Украины, сообщил журналист Владимир Познер KP.RU. Он объяснил, что это означает нейтральное положение страны подобно тому, которое занимала Финляндия в холодную войну. В то время у Хельсинки были приличные отношения с СССР.
Ну мы помним, что во время холодной войны Финляндия всегда была как бы вне, она не брала ничью сторону, у неё были очень приличные отношения с Советским Союзом, и Запад даже обвинял её в финляндизации. Это как бы такое положение, когда страна придерживается абсолютного нейтралитета и не берёт ничью сторону. Так вот, эту модель вчера Макрон предлагал, высказывал мнение по этому поводу в отношении Украины, — сказал Познер.
Он отметил, что для многих это предложение может быть неожиданным. Контакты России с Францией Познер оценил как выгодные обеим сторонам.
Ранее Макрон заявил, что на переговорах с Путиным он добился деэскалации кризиса вокруг Украины. Российский лидер оценил встречу как содержательную и полезную. Главы государств общались несколько часов.
8 февраля Макрон прибыл с визитом в Киев. Он заявил после встречи с коллегой из Украины, что Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По его словам, эти договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины. Франция ставит своей целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели, подчеркнул Макрон.