Познер объяснил суть предложенной Макроном Путину «финляндизации» Украины

Ну мы помним, что во время холодной войны Финляндия всегда была как бы вне, она не брала ничью сторону, у неё были очень приличные отношения с Советским Союзом, и Запад даже обвинял её в финляндизации. Это как бы такое положение, когда страна придерживается абсолютного нейтралитета и не берёт ничью сторону. Так вот, эту модель вчера Макрон предлагал, высказывал мнение по этому поводу в отношении Украины, — сказал Познер.