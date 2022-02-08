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15 минут назад

Гинцбург: пандемия закончится, если привить 80% населения планеты

Елена Прошина

Пандемия COVID-19 закончится, если 80% населения планеты вакцинируется в ближайшие семь месяцев. Об этом в интервью Anadolu заявил директор Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

Гинцбург ответил на вопрос об окончании пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет привито в короткий срок — не более семи месяцев. Для достижения этой цели в первую очередь необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечить ими страны, которые не производят их», — сказал Гинцбург.

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Он также отметил, что Россия способна производить значительную долю тех вакцин, которые будут востребованы не только в РФ, но и прежде всего в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах.

Ранее в интервью «Интерфакс» Гинцбург рассказал, что новые мутации COVID-19 будут стремиться преодолевать существующий иммунный барьер. При этом, по его словам, сказать станет ли вирус менее опасным нельзя.

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