Гинцбург ответил на вопрос об окончании пандемии

Пандемия COVID-19 закончится, если 80% населения планеты вакцинируется в ближайшие семь месяцев. Об этом в интервью Anadolu заявил директор Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

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«Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет привито в короткий срок — не более семи месяцев. Для достижения этой цели в первую очередь необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечить ими страны, которые не производят их», — сказал Гинцбург.

Он также отметил, что Россия способна производить значительную долю тех вакцин, которые будут востребованы не только в РФ, но и прежде всего в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах.